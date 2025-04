Imprese: Inc. chiude il 2024 con un +10% e celebra mezzo secolo di pr.

Leggi su Ildenaro.it

Con una crescita a doppia cifra nello scorso anno, selezionata tra le 50 migliori agenzie di RP in Europa, Inc apre il 2025 con un piano di sviluppo importante apprestandosi are il traguardo dei 50 anni di attività e accogliendo nella compagine societaria Luca Cipriano come nuovo partner. L’agenzia – una delle maggiori realtà indipendenti in Italia, con uno staff di 60 persone tra Roma e Milano, gestita da 9 partners e un executive leadership team di 18 professionisti –ilcon una crescita a doppia cifra delle revenue () e un fatturato di circa 5,6 milioni di euro. La performance delè stata sostenuta dal consolidamento di partnership decennali con Barilla Group, Heineken, Emirates, Unione Italiana Food, UnaItalia, Findus, Fondazione Lega del Filo d’Oro, unitamente ad una intensa attività di new business.