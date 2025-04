Mercato immobiliare ripartono i mutui boom di domande nel primo trimestre

Mercato immobiliare registra qualche segnale di ripresa, rappresentato dalla crescita della domanda per i mutui nel primo trimestre del 2025. Come emerge dal Barometro Crif, l’aumento della richiesta da parte delle famiglie è del 22,4%. E anche se prendiamo il solo dato del mese di marzo, la richiesta media si attesta sugli stessi livelli dei primi due mesi dell’anno (+20,5%).Insomma, la situazione del Mercato del credito si fa più favorevole. Un effetto derivante soprattutto dal taglio dei tassi da parte della Bce, che ha così portato a un aumento della domanda di mutui e a un allargamento dell’importo delle rate, con maggiore convenienza per i finanziamenti. Un altro dato che emerge dall’analisi riguarda il fenomeno delle surroghe: nel 2024 sono aumentate del 19,6%, mentre i nuovi mutui erogati sono aumentati dell’1,1%. Lanotiziagiornale.it - Mercato immobiliare, ripartono i mutui: boom di domande nel primo trimestre Leggi su Lanotiziagiornale.it Ilregistra qualche segnale di ripresa, rappresentato dalla crescita della domanda per ineldel 2025. Come emerge dal Barometro Crif, l’aumento della richiesta da parte delle famiglie è del 22,4%. E anche se prendiamo il solo dato del mese di marzo, la richiesta media si attesta sugli stessi livelli dei primi due mesi dell’anno (+20,5%).Insomma, la situazione deldel credito si fa più favorevole. Un effetto derivante soprattutto dal taglio dei tassi da parte della Bce, che ha così portato a un aumento della domanda die a un allargamento dell’importo delle rate, con maggiore convenienza per i finanziamenti. Un altro dato che emerge dall’analisi riguarda il fenomeno delle surroghe: nel 2024 sono aumentate del 19,6%, mentre i nuovierogati sono aumentati dell’1,1%.

Ne parlano su altre fonti

