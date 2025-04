Iodonna.it - Memorabile anche il suo Clint Bruno, bulletto psicopatico, e iconico, interpretato ne "La vita è un sogno" di Richard Linklater

Nicky Katt, attore dal talento ruvido e magnetico, è morto l’8 aprile a 54 anni. Conosciuto per il suoin Laè une l’insegnante Harry Senate in Boston Public, Katt ha lasciato un vuoto nel cinema e nella tv. Il suo avvocato, John Sloss, ha dato la notizia senza rivelare le cause della morte, rispettando la riservatezza che ha sempre caratterizzato l’attore. Ladopo la morte: il software per “parlare” con i propri defunti è realtà X Leggi› Un altro lutto a “Il paradiso delle signore”: è morta Valentina Tomada (Palma Rizzo) › È morto Val Kilmer: addio all’attore di “Top Gun” e “The Doors” Addio a Nicky Katt: l’attore è morto a 54 anniNato l’11 maggio 1970 a Rowena, South Dakota, Nicholas Lee Katt ha mosso i primi passi negli Anni 80 in serie tv come CHiPs e Fantasy Island.