Adani non ha dubbi: «L'Inter conosce la strada per vincere tutto! Da quando c'è Inzaghi…»

di Redazionenon ha: «laper! Dac’è Inzaghi.» Le parole dell’ex difensoreDanieleè stato ospite ieri a La Domenica Sportiva, dove ha condiviso il suo punto di vista sul periodo attuale dele sulla lotta per lo scudetto.LE PAROLE- «ha il miglior organico e il miglior undici della serie A, ma poi meritare diil campionato è un’altra cosa.dà l’impressione di essere quasi sempre in controllo.ha bisogno di punti fa punti,deve fare l’impresa ha le qualità per fare l’impresa,deve andare un po’ più piano sa gestire. Dac’è Inzaghi, in casaha lo stesso numero di vittorie del Real, inferiore solo a Liverpool e Manchester City. Ha uno stadio che mercoledì avrà 75mila anime, è una squadra veramente forte, una società che ha lavorato bene.