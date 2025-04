Meta sotto processo negli Stati Uniti per le acquisizioni di Instagram e WhatsApp

processo antitrust nei confronti di Meta che Mark Zuckerberg aveva fatto il possibile per evitare. Il gigante dei social network potrebbe essere costretto a separarsi da Instagram e WhatsApp. Leggi Internazionale.it - Meta sotto processo negli Stati Uniti per le acquisizioni di Instagram e WhatsApp Leggi su Internazionale.it Il 14 aprile si apre a Washington unantitrust nei confronti diche Mark Zuckerberg aveva fatto il possibile per evitare. Il gigante dei social network potrebbe essere costretto a separarsi da. Leggi

