Allerta meteo da mezzanotte chiusi i parchi e il pontile di Bagnoli

Allerta meteo, diramato dalla Protezione Civile Regionale per fenomeni meteorologici avversi – previsti dalle ore 00 alle ore 14 di martedì 15 aprile – saranno chiusi, per la durata dell’Allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.L'articolo Allerta meteo, da mezzanotte chiusi i parchi e il pontile di Bagnoli proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it A seguito dell’avviso di, diramato dalla Protezione Civile Regionale per fenomenirologici avversi – previsti dalle ore 00 alle ore 14 di martedì 15 aprile – saranno, per la durata dell’, icittadini, ilnord die sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche.L'articolo, dae ildiproviene da Ildenaro.it.

