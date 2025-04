Completato con successo il volo spaziale di Blue Origin il primo tutto al femminile a bordo la futura moglie di Bezos e Katy Perry

Il volo è durato 11 minuti e le sei astronaute hanno fluttuato in assenza di gravità per qualche minuto

Lo riporta rtl.it: Oggi il primo volo spaziale tutto al femminile: Katy Perry e altre cinque donne pronte a fare la storia - Oggi, alle 15:30, sei donne storiche, tra cui Katy Perry e Lauren Sánchez, partono per il primo volo spaziale tutto al femminile con la compagnia Blue Origin. Un evento simbolico che promuove inclusiv ...

Lo riporta italiaoggi.it: Katy Perry e Lauren Sanchez nello spazio con Blue Origin. Tutte le curiosità sul volo spaziale delle lady Bezos - Il volo di Blue Origin sarà tutto al femminile, si preannuncia come un primato: un veicolo spaziale volerà con solo donne a bordo, dopo il volo in solitaria della cosmonauta russa Valentina Tereshkova ...

