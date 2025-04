Calderone Bonus Giovani e Donne strumenti importanti per occupazione

strumenti molto importanti per dare risposte concrete e consolidare gli ottimi risultati registrati sul fronte dell’occupazione. Interveniamo su due criticità strutturali che nascono da lontano, ossia la partecipazione di Giovani e Donne. Con questi decreti diamo certezze e prospettiva alle imprese e ai lavoratori, continuando sulla strada di incentivazione del lavoro di qualità, a tempo indeterminato, con una particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno. Voglio ringraziare il Ministero dell’economia e finanze, il collega Giancarlo Giorgetti, per la collaborazione e per il risultato ottenuto”. Così il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in una dichiarazione sui decreti di attuazione del Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22, e del Bonus Donne, come definito dall’articolo 23, del Decreto Coesione. Unlimitednews.it - Calderone “Bonus Giovani e Donne strumenti importanti per occupazione” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Sono duemoltoper dare risposte concrete e consolidare gli ottimi risultati registrati sul fronte dell’. Interveniamo su due criticità strutturali che nascono da lontano, ossia la partecipazione di. Con questi decreti diamo certezze e prospettiva alle imprese e ai lavoratori, continuando sulla strada di incentivazione del lavoro di qualità, a tempo indeterminato, con una particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno. Voglio ringraziare il Ministero dell’economia e finanze, il collega Giancarlo Giorgetti, per la collaborazione e per il risultato ottenuto”. Così il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira, in una dichiarazione sui decreti di attuazione del, previsto dall’articolo 22, e del, come definito dall’articolo 23, del Decreto Coesione.

Potrebbe interessarti anche:

Approvato il decreto sicurezza: bodycam e tutele legali per le forze dell’ordine, scontri durante il sit-in a Roma

Imprenditorialità under 35 a Latina un finanziamento da più di 280mila euro



Calderone "Bonus Giovani e Donne strumenti importanti per occupazione". Calderone: bonus giovani per assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024. Bonus giovani under 35, ministero Lavoro firma decreto attuativo. Ecco cosa prevede. Lavoro, Calderone “Dall’Ue via libera ai bonus Giovani e Donne”. Bonus assunzioni giovani, donne e Sud: perché gli sgravi contributivi non sono partiti?. Lavoro, Calderone “Dall’Ue via libera ai bonus Giovani e Donne”. Ne parlano su altre fonti

italpress.com comunica: Lavoro, firmati i decreti attuativi per i Bonus Giovani e Donne - ROMA (ITALPRESS) - La firma dei Ministri sotto i due decreti di attuazione dei bonus per giovani e donne previsti dal decreto Coesione apre all'ultima fase ...

Nota di msn.com: Bonus giovani, donne e Sud, stop agli aiuti dal Governo - Bonus giovani e donne, lo stop imprevisto [irp]Ad accorgersi ... Nel frattempo, la ministra del Lavoro Marina Calderone si è recata a Bruxelles proprio per parlare del tema incentivi, su cui ...

msn.com riferisce: Bonus donne, il decreto è ancora in stand by: stessi rischi dell’esonero giovani - Il bonus donne ed esonero giovani: stessi rischi ... alla Camera il 5 marzo il Ministro Foti, le Ministre Calderone e Roccella citavano i bonus assunzione tra le politiche in campo per favorire ...