Rimane coinvolto in un incidente in tre ospedali manca lo specialista odissea di un 15enne

ferito in unstradale riportando fratture e lacerazioni. Viene condotto all'ospedale di Cava de' Tirreni e da lì in poi inizia l'il medicoper escludere eventuali conseguenze serie a seguito del grave trauma maxillo-facciale riscontrato. Il caso.

Salernotoday.it - Rimane coinvolto in un incidente, in tre ospedali manca lo specialista: l'odissea di un 15enne

Potrebbe interessarti anche:

Incidente stradale a San Giovanni Valdarno | due feriti trasportati in ospedale

Grave incidente a Castions di Strada: la giovane Alexia in condizioni critiche

Sfonda il guard rail del Ponte Verdi con il camion e rischia di precipitare nel Po | conducente riesce a salvarsi

Causa un incidente e fugge lo insegue un poliziotto che ha appena finito il turno | l' uomo lo prende a calci e pugni



Rimane coinvolto in un incidente, in tre ospedali manca lo specialista: l'odissea di un 15enne.

"Andavo al Mc, poi a 17 anni l'incidente e il buio": Dowell, presidente in sedia a rotelle.

Incidente: cade nel rio e resta intrappolato tre ore in auto.

Camion rimane coinvolto in un grave incidente sulla A4: traffico in tilt per tre chilometri.

Schianto in via Hiroshima, un conducente rimane incastrato nell’auto.

Scontro tra due auto: 26enne rimane incastrata nell'abitacolo.