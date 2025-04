It.insideover.com - L’Ungheria al voto sull’adesione di Kiev nell’Ue

Il 12 marzo scorso, durante una riunione del Consiglio dei Ministri, il governo ungherese guidato da Viktor Orbán ha approvato lo svolgimento di un referendumdell’Ucraina all’Unione Europea. Come affermato da Gergely Gulyás, Ministro responsabile dell’Ufficio del Primo Ministro, durante la conferenza stampa svoltasi dopo la riunione di governo, la posizione espressa da Ursula Von der Leyen circa la possibilità di finalizzare l’ingresso dinella UE entro il 2030 sarebbe oltraggiosa e il popolo ungherese deve avere il diritto di esprimersi su questa tematica delicata.Lo schema scelto da OrbanLo schema scelto dal governo Orbán è quello della “nemzeti konzultácio”, ossia di una consultazione nazionale di carattere non vincolante. A partire da metà aprile, i cittadini ungheresi riceveranno via posta un plico contenente una sola scheda con il quesito referendario e una busta affrancata da utilizzare per inviare il proprioall’autorità competente.