Pozzuoli sospesa la Via Crucis al Parco Bognar

Crucis, con Messa a seguire, prevista per oggi, 14 aprile, alle ore 16,30 al Campetto Loris e Daniele al Parco Bognar. I fedeli potranno recarsi per la celebrazione liturgica delle ore 18,00 presso la Chiesa di San Raffaele. Pozzuoli: sospesa la Via Crucis al Parco Bognar Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it A causa delle avverse condizioni meteo non si svolgerà la Via, con Messa a seguire, prevista per oggi, 14 aprile, alle ore 16,30 al Campetto Loris e Daniele al. I fedeli potranno recarsi per la celebrazione liturgica delle ore 18,00 presso la Chiesa di San Raffaele.la ViaalIl Blog di Giò.

Potrebbe interessarti anche:

Voragine a Napoli forse causata dalla banda del buco

Ultima Ora - Ultime Notizie



Riporta agensir.it: Diocesi: Pozzuoli e Ischia, la Via Crucis dei giovani a Nisida. Mons. Villano, “aprire le porte alla speranza” - Emozionante la Via Crucis dei giovani delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia che si è svolta domenica 30 marzo lungo le stradine di Nisida. I partecipanti, come si legge su "Segni dei tempi", sono stat ...

Riporta isolaverdetv.com: NISIDA, VIA CRUCIS DEI GIOVANI DELLE DIOCESI DI POZZUOLI E ISCHIA - Domenica 30 marzo, alle ore 18.30, lungo le strade dell’isola di Nisida si svolgerà la Via Crucis dei giovani delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia. Appuntamento all’ingresso dell’isola, da dove ...

ilgolfo24.it comunica: Via Crucis dei giovani delle diocesi di Ischia e Pozzuoli a Nisida - Domenica 30 marzo, alle ore 18.30, lungo le strade dell’isola di Nisida si svolgerà la Via Crucis dei giovani delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia. Appuntamento all’ingresso dell’isola, da dove ...