Tredici Pietro figlio di Gianni Morandi Milano città di matti e subumani che poi in realtà sono i più sfigati di tutti

Milano è la città delle apparenze. A me piace perché ci sono tante cose da fare, ma è anche una città che ti esclude se non sei buono, bravo e presentabile. Io venivo da Bologna, dove sei figo se sei spoglio di marche. Milano è la città dove sei figo se non hai tempo".sono le parole di. Milanotoday.it - Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi): "Milano città di matti e subumani, che poi in realtà sono i più sfigati di tutti" Leggi su Milanotoday.it è ladelle apparenze. A me piace perché citante cose da fare, ma è anche unache ti esclude se non sei buono, bravo e presentabile. Io venivo da Bologna, dove sei figo se sei spoglio di marche.è ladove sei figo se non hai tempo".le parole di.

Tredici Pietro | La depressione mi è servita a crescere Dobbiamo parlare di salute mentale ma senza piangerci addosso

Giampaoli e il caso dei rifiuti I processi Ho perso il conto Ma sono stato sempre assolto

Senza papà Gianni Morandi non avrei imparato il valore dei soldi Milano è la città del diavolo mi sono perso e sono andato in terapia | parla Tredici Pietro



