Al corteo pro Pal di Milano poliziotto con un simbolo neonazista sulla giacca Indagine interna per identificarlo

, 14 aprile 2025 – Unin borghese con indosso un bomber nero con dietro un'aquila stilizzata accompagnata dalla scritta “Narodowa Duma”, che in polacco significa 'Orgoglio Nazionale' – logo riconducibile ad un gruppo dell'estrema destra polacca, noto per le posizioni neonaziste – è stato visto da diversi manifestanti e ripreso anche in alcuni video durante gli scontri nell’ambito delpro Palestina didi sabato 12 aprile. Sul grave episodio è stata avviata un’per identificare l’agente. Ma subito dopo ille immagini hanno iniziato a fare il giro dei social ed è scoppiata una feroce polemica accompagnata da richieste di chiarimenti al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il Pd: un fatto gravissimo che non va sottovalutato "Le immagini circolate in queste ore, che ritraggono un agente in servizio durante la manifestazione pro Palestina di sabato scorso acon indosso capi d'abbigliamento riportanti simboli riconducibili a gruppi dell'estrema destra, destano profonda preoccupazione.