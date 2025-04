Lettera43.it - Compass, HeyLight soluzione di riferimento per il Buy now pay later

Leggi su Lettera43.it

La dilazione dei pagamenti accelera la trasformazione dei mercati retail, con una crescita trasversale a settori merceologici e fasce di popolazione. Nel 2024 prosegue la scalata del Buy now pay(Bnpl), che registra un incremento del 45 per cento delle transazioni su base annua e raggiunge un totale cumulato di 6,8 miliardi di euro, di cui 5,2 miliardi attraverso il canale online e 1,6 miliardi presso gli store fisici. Presente al NetComm Forum 2025 in qualità di gold sponsor e con uno stand dedicato,, piattaforma internazionale di Buy now paydi, racconta i risultati ottenuti e le strategie future in ambito Bnpl.Gli utilizzatori del Bnpl sono raddoppiati in un annoSecondo l’ultima indagine dell’Osservatoriodedicato al tema del Bnpl, condotta su un panel di oltre 1.