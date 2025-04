Commissione Ue telefoni usa e getta per le missioni in Usa contro lo spionaggio

Commissione europea per i commissari e i funzionari che dovranno intraprendere missioni negli Stati Uniti, sarebbero le medesime esistenti per Cina e Ucraina, dove non è permesso l'uso dei normali dispositivi elettroniciL'articolo Commissione Ue, telefoni usa e getta per le missioni in Usa contro lo spionaggio proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Commissione Ue, telefoni usa e getta per le missioni in Usa contro lo spionaggio Leggi su Ildifforme.it Le nuove linee guida introdotte dallaeuropea per i commissari e i funzionari che dovranno intraprenderenegli Stati Uniti, sarebbero le medesime esistenti per Cina e Ucraina, dove non è permesso l'uso dei normali dispositivi elettroniciL'articoloUe,usa eper lein Usaloproviene da Il Difforme.

italiaoggi.it comunica: Commissione Ue: telefoni usa e getta per missioni in Usa contro il rischio di spionaggio - Telefoni e Pc usa e getta per i funzionari europei che devono andare negli Usa. Secondo quanto riporta il Financial Times online, fonti interne dell’esecutivo europeo avrebbero fatto sapere che per ev ...

huffingtonpost.it riferisce: Taci, l'alleato t'ascolta! Rischio spionaggio: la Ue fornisce telefoni usa e getta per i funzionari che vanno negli Usa - "C'è preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti possano accedere ai sistemi della Commissione", ha dichiarato un funzionario. Come ...

Come scrive msn.com: Ue, rischio spionaggio: telefoni usa e getta ai funzionari in missione negli Usa - Per evitare il rischio di spionaggio, la Commissione europea ha deciso di distribuire telefoni usa e getta senza connessioni internet e computer portatili "basic" ai funzionari in partenza per gli Usa ...