Milan ecco come agirà la società nel prossimo mercato

