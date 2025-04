Le donne in palestra Sembra che siano in bikini le parole del proprietario di un centro fitness fanno infuriare le clienti Cosa è accaduto

palestra? Il New York Post racconta di come le parole del proprietario di un centro fitness di Dublino abbiano fatto infuriare le commentatrici. Paul Byrne – questo il nome dell’uomo – è intervenuto nel programma radiofonico Lunchtime Live su Newstalk per commentare un articolo uscito sul Times e firmato da Robert Crampton nel quale si legge: “Sono in palestra con giovani donne seminude. Dove posso guardare?” (.) Sembra di essersi ritrovati per sbaglio nello spogliatoio femminile”.Come ha commentato il proprietario del club di Dublino? “Fino a qualche anno fa non era un problema, ma con l’arrivo dei social e il fatto che molte persone si filmano in palestra, è esplosa la moda degli abiti succinti. Ci sono tante ragazze giovani che in pratica si allenano in bikini”. Ilfattoquotidiano.it - “Le donne in palestra? Sembra che siano in bikini”: le parole del proprietario di un centro fitness fanno infuriare le clienti. Cosa è accaduto Leggi su Ilfattoquotidiano.it C’è un modo adatto per vestirsi, quando si va in? Il New York Post racconta di come ledeldi undi Dublino abbiano fattole commentatrici. Paul Byrne – questo il nome dell’uomo – è intervenuto nel programma radiofonico Lunchtime Live su Newstalk per commentare un articolo uscito sul Times e firmato da Robert Crampton nel quale si legge: “Sono incon giovaniseminude. Dove posso guardare?” (.)di essersi ritrovati per sbaglio nello spogliatoio femminile”.Come ha commentato ildel club di Dublino? “Fino a qualche anno fa non era un problema, ma con l’arrivo dei social e il fatto che molte persone si filmano in, è esplosa la moda degli abiti succinti. Ci sono tante ragazze giovani che in pratica si allenano in”.

