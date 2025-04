MILANO – “A un governo che è una squadra porto sul tavolo della maggioranza la mia riflessione, che in base alle esigenze di oggile 4non è nell’interesse del”.Lo ha affermato il vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti Matteoconcludendo i lavoro di un convegno della Lega sul nucleare. Secondo, chiuderle significa “tagliarsi un pezzo di futuro”.“Amo l’uccellino – ironizza il leader del Carroccio – il passerotto e lo scoiattolo, ma penso a chi ha bisogno di energia. E’ incredibile – conclude – che itedeschi che si sono inventati il ‘green deal’ abbiano il 25% di energia generata dal”.L'articolo: “alnonal” L'Opinionista.

Lopinionista.it - Salvini: “Chiudere 4 centrali al carbone non serve al Paese”

