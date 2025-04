Via al Bonus Nuovi Nati mille euro una tantum

Bonus Nuovi Nati: una circolare Inps rende operative le disposizioni della legge di Bilancio 2025. Un contributo una tantum di 1.000 euro è destinato ai nuclei familiari con figli Nati, adottati o in affido preadottivo dal primo gennaio 2025, con l'obiettivo di sostenere le spese familiari. L'iniziativa rientra in una strategia dell'attuale governo.

