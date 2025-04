Si è spenta Paola Pirrone mamma della consigliera comunale Santina Alduina

Si è spenta Paola Pirrone, la mamma della consigliera comunale Santina Alduina. I funerali si svolgeranno mercoledì 16 aprile alle ore 09.30 a Palermo, nella chiesa di S.Orsola. Il funerale sarà gestito dalla ditta Noto D'Alcamo. A Santina Alduina Le condoglianze dalla redazione di MonrealeLive.

