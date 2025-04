Stefano De Martino avvistato con una donna misteriosa chi è

Stefano De Martino. Dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, il conduttore napoletano ha sempre dichiarato di essere single, ma le indiscrezioni non sono mai mancate. E ora spunta una nuova voce che sta già facendo il giro del web: De Martino sarebbe stato visto insieme a una donna affascinante dai capelli castani, in un locale del centro di Milano.A raccontarlo è stato Amedeo Venza, esperto di cronaca rosa, che ha ricevuto la segnalazione da una persona presente sul posto. E i dettagli non mancano.Stefano De Martino avvistato con una splendida donna mora: chi è?Secondo quanto riportato da Venza, il presentatore di Affari Tuoi si trovava in un bar milanese in compagnia di una donna dallo stile elegante e dai lunghi capelli mossi. Donnapop.it - Stefano De Martino avvistato con una donna misteriosa: chi è? Leggi su Donnapop.it Il gossip torna a colpire uno dei volti più amati della TV italiana:De. Dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, il conduttore napoletano ha sempre dichiarato di essere single, ma le indiscrezioni non sono mai mancate. E ora spunta una nuova voce che sta già facendo il giro del web: Desarebbe stato visto insieme a unaaffascinante dai capelli castani, in un locale del centro di Milano.A raccontarlo è stato Amedeo Venza, esperto di cronaca rosa, che ha ricevuto la segnalazione da una persona presente sul posto. E i dettagli non mancano.Decon una splendidamora: chi è?Secondo quanto riportato da Venza, il presentatore di Affari Tuoi si trovava in un bar milanese in compagnia di unadallo stile elegante e dai lunghi capelli mossi.

Potrebbe interessarti anche:

Ascoltatemi bene Grande Fratello l’annuncio di Alfonso D’Apice spiazza il pubblico

C’è Posta per te 2025 Serena e Carlo lui nega tutto e chiude la busta le parole di Maria a Serena Video Witty Tv

Ma perché Stefano De Martino ad Affari Tuoi è vestito sempre allo stesso modo Ecco svelata la verità

Gelo fra Belen e la sorella Cecilia | dietro ci sarebbe un sexy balletto al party



Ne parlano su altre fonti Stefano De Martino avvistato con Santiago e una donna misteriosa, le foto del weekend in dolce compagnia. Stefano De Martino, nuova fidanzata dopo Belen? Chi sarebbe la sua nuova fiamma (famosissima). Stefano De Martino, che ci fa con la sosia di Belen?. Stefano De Martino avvistato a Torino per l’Art Week: un amore per l’arte o solo una trovata social?. Stefano De Martino paparazzato con "un'amica": le foto sulla barca a largo della Costiera amalfitana. "Vogliamo Belen Rodriguez ad Affari tuoi": la showgirl replica e lancia una frecciatina a Stefano De Martino.

Si apprende da msn.com: Nuovo amore per Stefano De Martino? Avvistato con una donna misteriosa - Stefano De Martino torna al centro del gossip. Il conduttore napoletano, da sempre molto riservato sulla sua vita sentimentale, è stato beccato a Milano in compagnia di una donna definita da più testi ...

donnapop.it riferisce: Stefano De Martino avvistato con una donna misteriosa: chi è? - Stefano De Martino è tornato con Belen? Macché! Al fianco dell'aitante conduttore c'è una donna misteriosa e bellissima: chi è?

Come scrive assodigitale.it: Stefano De Martino avvistato con una misteriosa bellezza: le loro reazioni sorprendenti - Stefano De Martino beccato in compagniaNegli ultimi giorni, Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di una giovane donna a Milano, alimentan ...