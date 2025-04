Osimhen il vice presidente del Galatasaray svela il suo futuro False le voci Ha detto che in estate farà questo

Osimhen, il vicepresidente Galatasaray ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul futuro del centravanti del Napoli Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del Galatasaray, ha rilasciato qualche dichiarazione sul quotidiano spagnolo AS per parlare di Victor Osimhen: attaccante dove il futuro è ancora incerto. Osimhen – «Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha solo detto che anche se dovesse andarsene, . Calcionews24.com - Osimhen, il vice presidente del Galatasaray svela il suo futuro: «False le voci! Ha detto che in estate farà questo» Leggi su Calcionews24.com , ilha voluto rilasciare qualche dichiarazione suldel centravanti del Napoli Ibrahim Hatipoglu,del, ha rilasciato qualche dichiarazione sul quotidiano spagnolo AS per parlare di Victor: attaccante dove ilè ancora incerto.– «Le sue parole non significano che se ne andrà. Ha soloche anche se dovesse andarsene, .

Potrebbe interessarti anche:

Osimhen svolta sul futuro il vicepresidente del Galatasaray esce allo scoperto

Osimhen l’annuncio dal Galatasaray nuovo scenario inaspettato per l’estate

Osimhen Juve il vicepresidente del Galatasaray allo scoperto Le sue parole non significano che se ne andrà Vi dico come stanno le cose

David a breve deciderà Inter duello in Italia Mentre in uscita…



Ne parlano su altre fonti Il vicepresidente del Galatasaray su Osimhen: "Vogliamo resti qua". Osimhen fra Juve e Barcellona? Vicepresidente Galatasaray: "Io voglio che resti qua". Il vice presidente del Galatasaray: "Voglio che Osimhen resti qua". Osimhen Juve, vicepresidente Galatasaray: «Ecco la verità». Galatasaray, il vicepresidente: “Osimhen? Voglio che resti qui in Turchia!”. Osimhen svelerà il suo futuro ad aprile, dove andrà dopo il Galatasaray: lo cercano cinque squadre.

Segnala msn.com: Osimhen fra Juve e Barcellona? Vicepresidente Galatasaray: "Io voglio che resti qua" - Il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS, soffermandosi sul destino di Victor Osimhen, attaccante attualmente in prestito dal Napoli.

Come scrive juventusnews24.com: Osimhen Juve, il vicepresidente del Galatasaray allo scoperto: «Le sue parole non significano che se ne andrà. Vi dico come stanno le cose» - Osimhen Juve, vicepresidente Galatasaray allo scoperto sul futuro dell’attaccante: le dichiarazioni del dirigente Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del Galatasaray, ha parlato al quotidiano spagnolo A ...

Riporta tuttonapoli.net: Dove andrà Osimhen? Il Galatasaray ci spera: "Vogliamo che resti qui" - Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del Galatasaray, ha parlato al quotidiano spagnolo AS del futuro di Victor Osimhen, attaccante in prestito al club turco dal Napoli. Per il dirigente giallorosso, la.