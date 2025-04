Laverita.info - Resurrezione. Gli indizi storici passati al vaglio

Gli evangelisti non la descrivono: se è inventata perché non farlo? Truffa o abbaglio non spiegano le azioni successive dei discepoli.Lo studioso Marco Fasol: «Il testo greco conserva parole e struttura dell’aramaico, assenti negli apocrifi. Gesù era morto come un fallito, i suoi erano impauriti: come potevano trovare in sé stessi la forza di annunciarlo nel mondo?».Lo speciale contiene due articoli