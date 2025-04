F1 Domenicali Imola e Monza insieme in calendario ancora per poco

calendario ancora per molto tempo. A confermarlo è il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali. “L’Italia ha sempre rappresentato e rappresenterà in futuro una parte importante della F1, ma sarà sempre più difficile avere due GP nello stesso Paese perché l’interesse sulla F1 sta crescendo ed è una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi”, ha spiegato a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento.“È difficile che questa situazione possa continuare per molto – ha proseguito – Nei prossimi mesi affronteremo questa scelta, dal punto di vista umano non sarà facile, ma devo esercitare un ruolo internazionale che mi pone di fronte a tantissime richieste in giro per il mondo di Paesi emergenti che possono permettere alla F1 di crescere. Leggi su Sportface.it L’Italia non avrà due GP di Formula 1 nel proprioper molto tempo. A confermarlo è il presidente e CEO della Formula 1, Stefano. “L’Italia ha sempre rappresentato e rappresenterà in futuro una parte importante della F1, ma sarà sempre più difficile avere due GP nello stesso Paese perché l’interesse sulla F1 sta crescendo ed è una situazione che dovremo affrontare nei prossimi mesi”, ha spiegato a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento.“È difficile che questa situazione possa continuare per molto – ha proseguito – Nei prossimi mesi affronteremo questa scelta, dal punto di vista umano non sarà facile, ma devo esercitare un ruolo internazionale che mi pone di fronte a tantissime richieste in giro per il mondo di Paesi emergenti che possono permettere alla F1 di crescere.

