Bologna cittadinanza onoraria a Ocalan Lasciai l’Italia per non fare cadere il Governo Video

Bologna, 14 aprile 2025 – cittadinanza onoraria assegnata dal Consiglio comunale ad Abdullah Ocalan, fondatore del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Da 26 anni Ocalan è rinchiuso in un carcere turco sull'isola di Imrali e a portare in Italia le sue parole è il nipote Omer Ocalan, deputato del partito Dem, a Bologna per ricevere il riconoscimento a nome dello zio: "Se fossi rimasto – ha fatto sapere – sarebbe caduto il Governo italiano e ci sarebbero stati tanti problemi per gli italiani. Per questi motivi ho deciso di uscire dall'Italia e andare via". Ocalan arrivò in Italia nel 1998 e il Governo in carica era quello presieduto da Massimo D'Alema. Dopo due mesi convulsi in cui l'Italia finì al centro di forti tensioni internazionali, il leader curdo dovette lasciare il Paese e subito dopo fu catturato dai servizi segreti turchi in Kenya. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, cittadinanza onoraria a Ocalan: “Lasciai l’Italia per non fare cadere il Governo” / Video Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 14 aprile 2025 –assegnata dal Consiglio comunale ad Abdullah, fondatore del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Da 26 anniè rinchiuso in un carcere turco sull'isola di Imrali e a portare in Italia le sue parole è il nipote Omer, deputato del partito Dem, aper ricevere il riconoscimento a nome dello zio: "Se fossi rimasto – ha fatto sapere – sarebbe caduto ilitaliano e ci sarebbero stati tanti problemi per gli italiani. Per questi motivi ho deciso di uscire dall'Italia e andare via".arrivò in Italia nel 1998 e ilin carica era quello presieduto da Massimo D'Alema. Dopo due mesi convulsi in cui l'Italia finì al centro di forti tensioni internazionali, il leader curdo dovette lasciare il Paese e subito dopo fu catturato dai servizi segreti turchi in Kenya.

