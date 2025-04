Tutto pronto a Rocca San Giovanni per la Giornata del Made in Italy nel segno dei trabocchi

Tutto pronto a Rocca San Giovanni per la Giornata del Made in Italy dedicata a “I trabocchi: da preesistenze storiche ad eccellenze dell’identità italiana”. Questo il tema della Giornata in programma martedì 15 aprile. Il comune è stato selezionato dal Mimit, insieme ad altre sette realtà. Chietitoday.it - Tutto pronto a Rocca San Giovanni per la Giornata del Made in Italy nel segno dei trabocchi Leggi su Chietitoday.it Sanper ladelindedicata a “I: da preesistenze storiche ad eccellenze dell’identità italiana”. Questo il tema dellain programma martedì 15 aprile. Il comune è stato selezionato dal Mimit, insieme ad altre sette realtà.

Potrebbe interessarti anche:

Gualtieri Potenziamento pronto soccorso del Gemelli un grande regalo

Tutto pronto per elezioni delle rsu del comparto scuola il 14-15-16 aprile anche a Bari e nella Bat

Umbria in musica un' altra data da segnare | Shablo alla rocca di Castiglione del Lago

Pronto a Vignola il nuovo Presidio di Polizia locale sabato il taglio del nastro



Ne parlano su altre fonti A Rocca San Giovanni tutto pronto per la Giornata del Made in Italy. 'Marcia della Pace': tutto pronto per la terza edizione della manifestazione. Cena in bianco, Rocca si unisce a tavola: grande festa in piazza. Festa dell’olio a Montemurlo, tutto pronto per la 29esima edizione. Tutto pronto per il presepe vivente “in stile sangiorgese” a Rocca Tiepolo. Marcattili: «Evento imperdibile. San Felice, è tutto pronto per la Fiera di settembre.

infomedianews.com comunica: A Rocca San Giovanni tutto pronto per la Giornata del Made in Italy - “I trabocchi: da preesistenze storiche ad eccellenze dell’identità italiana”, questo il titolo della Giornata del Made in Italy che si terrà a Rocca San Giovanni martedì 15 aprile. Il comune è stato ...

Nota di ansa.it: Giubileo: Rocca, completato pronto soccorso San Filippo Neri - "Nella Giornata Mondiale che ricorda una malattia insidiosa e subdola come l'endometriosi, sono lieto di aver toccato con mano il completamento dei lavori del Pronto Soccorso del San Filippo Neri, uno ...

rainews.it riferisce: Spacciavano al Polycenter di Rocca San Giovanni: denunciati - Per due giovani, il questore di Chieti ha disposto anche il "Daspo Willy”: non potranno frequentare la struttura commerciale per due anni ...