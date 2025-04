Apollo 13 aprile 1970 Houston abbiamo un problema

problema a un serbatoio dell’ossigeno non riuscì. Ma l’incidente fu fondamentale per mettere in pratica le procedure di emergenza, portando in salvo tutti gli astronauti. Laverita.info - Apollo 13, aprile 1970: «Houston, abbiamo un problema!» Leggi su Laverita.info La missione Nasa avrebbe dovuto essere il terzo allunaggio. Per una un serbatoio dell’ossigeno non riuscì. Ma l’incidente fu fondamentale per mettere in pratica le procedure di emergenza, portando in salvo tutti gli astronauti.

