Nuovi marmi porfido fioriere e cestini in cortain prosegue la riqualificazione della città

porfido in via Bovio, in via di ultimazione la sostituzione dei marmi del corsello centrale e dei sanpietrini ammalorati o mancanti. In arrivo 3 fioriere fisse in Piazza Nettuno. E, infine, installati i Nuovi cestini per i rifiuti in cortain, di tipologia. Riminitoday.it - Nuovi marmi, porfido, fioriere e cestini in cortain: prosegue la riqualificazione della città Leggi su Riminitoday.it Completato il ripristino delin via Bovio, in via di ultimazione la sostituzione deidel corsello centrale e dei sanpietrini ammalorati o mancanti. In arrivo 3fisse in Piazza Nettuno. E, infine, installati iper i rifiuti in, di tipologia.

Cattolica: prosegue la riqualificazione della città con nuovi marmi, porfido, fioriere. IL RECUPERO PORDENONE I resti e gli scarti del marmo utilizzato per la realizzazione. Ne parlano su altre fonti

Segnala chiamamicitta.it: Cattolica: prosegue la riqualificazione della città con nuovi marmi, porfido, fioriere - Completato il ripristino del porfido in via Bovio, in via di ultimazione la sostituzione dei marmi del corsello centrale e dei sanpietrini ammalorati o mancanti. In arrivo 3 fioriere fisse in Piazza N ...