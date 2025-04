Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: aumentano le chance di permanenza di Tudor, domani la ripresa verso la trasferta di Parma

Ore 15.10 – Non ci sarà alcuna seduta d'allenamento per la Juve nella giornata di oggi.