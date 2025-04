George Russell non ha vinto in Bahrain ma conferma di essere un buon candidato per il Mondiale 2025

George Russell può vincere il Mondiale di Formula 1 2025? Noi diciamo di sì. Non avrà vinto in Bahrain domenica, sarà anche quarto in classifica generale, ma a Sakhir ha dimostrato che lotterà come nessun altro per ogni singolo punto, anche con un'auto semi-funzionante. Se vi siete persi l'ultima gara, il pilota della Mercedes-AMG Petronas F1 ha fatto quello che tutti pensavano fosse impossibile: è riuscito a fermare la McLaren di Lando Norris.Il weekend del britannico non è iniziato affatto bene: sabato ha conquistato il secondo posto sulla griglia di partenza, ma una penalità FIA per aver lasciato in anticipo la corsia dei box durante una bandiera rossa lo ha spostato al terzo posto.

