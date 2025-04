Chiesa Liverpool l’ex Juve verso l’addio novità sul ritorno in Serie A Sfida tra big le tre possibili destinazioni per l’attaccante Ultime

JuventusNews24Chiesa Liverpool, l’ex Juve verso l’addio a fine stagione: novità sul possibile ritorno in Serie A. Le Ultime novitàIl rinnovo di Momo Salah con il Liverpool complica ulteriormente la permanenza di Federico Chiesa con i Reds. Secondo quanto riportato da Caughtoffside.com, l’attaccante ex Juventus sarebbe già stato bocciato da Arne Slot e potrebbe rilanciarsi in Serie A. Oltre al Milan, sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Roma. Chiesa potrebbe tornare subito in Italia dopo la parentesi in Premier.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Chiesa Liverpool, l’ex Juve verso l’addio: novità sul ritorno in Serie A. Sfida tra big: le tre possibili destinazioni per l’attaccante. Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24a fine stagione:sul possibileinA. LeIl rinnovo di Momo Salah con ilcomplica ulteriormente la permanenza di Federicocon i Reds. Secondo quanto riportato da Caughtoffside.com,exntus sarebbe già stato bocciato da Arne Slot e potrebbe rilanciarsi inA. Oltre al Milan, sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Roma.potrebbe tornare subito in Italia dopo la parentesi in Premier.Leggi suntusnews24.com

