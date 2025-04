It.insideover.com - Una rivista per la “bellezza creativa”: il ritorno de “La Biennale di Venezia”

Mentre il mondo dell’editoria e del giornalismo, e più in generale della comunicazione, da tempo ha virato nel digitale, dall’online ai podcast, dalle ultime applicazioni dell’intelligenza artificiale a tutte le declinazioni dell’universo social, c’è qualcuno che – per sfida? snobismo? controintuizione? – ha deciso di giocare la sua partita puntando tutto e soltanto sulla “cara vecchia” carta. Come la nuovadelladi. Attenzione, “nuova” in senso lato. Perché già negli anni Cinquanta e Sessanta la– oggi l’istituzione culturale più importante del Paese, e la più conosciuta fra le italiane nel mondo – pubblicava unatrimestrale intitolata “Ladi”. Era un oggetto prezioso, di grande formato, curatissima dal punto di vista editoriale, firme pesanti nel mondo dell’arte, del cinema e del teatro, con una copertina sempre d’artista e immagini ricercate.