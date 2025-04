Eventi e grandi ospiti il 27 aprile a Vinci torna ‘Il Giorno di Leonardo’

Vinci – Chi fosse appassionato del Genio di Leonardo, delle sue opere, visioni e invenzioni, deve segnare sul calendario la data del 27 aprile. Sta infatti per tornare la consueta manifestazione che festeggia proprio il cittadino più famoso di Vinci: Il Giorno di Leonardo. torna nel borgo Vinciano uno dei momenti più attesi, che ogni anno richiama turisti, curiosi e, ovviamente, Vinciani. Una kermesse che raccoglie arte, spettacoli, cultura e street art in più di 30 iniziative sotto il segno inconfondibile di Leonardo.La storia racconta che il Genio fosse nato nella casa di famiglia ad Anchiano il 15 aprile 1452 e che nel 1952, per festeggiare il quinto centenario dalla nascita del Genio, Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi avessero preso parte alla prima grande rievocazione storica della nascita di Leonardo, all'interno di una manifestazione che coinvolse tutta la città.

