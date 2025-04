Morto Thomas Commisso aveva 41 anni il mondo dell’hockey in lutto per l’ex portiere

Thomas Commisso, ex portiere di hockey, è Morto improvvisamente a soli 41 anni di età. Un lutto tremendo per tutti i suoi ex compagni, avversari e per gli appassionati della disciplina. A rendere pubblica la notizia un post pubblicato dall’HCB Bolzano: “Quest’oggi ci è giunta una di quelle notizie che mai vorresti ricevere. Siamo affranti da questa tragica notizia, ci stringiamo vicini alla sua famiglia a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze”, ha scritto il club sulla propria pagina Facebook.Il portiere classe ’83 è stato ricordato come un atleta di grande talento dalle squadre in cui ha giocato nel corso della carriera. Oltre che nel Bolzano, il club della sua città, aveva giocato per varie stagioni anche con Caldaro, Merano, Fiemme e Pergine. In mattinata, il club bolzanino ha diffuso anche un comunicato ufficiale: “L’HCB Alto Adige Alperia apprende con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di Thomas Commisso, all’età di 41 anni. Ilfattoquotidiano.it - Morto Thomas Commisso, aveva 41 anni: il mondo dell’hockey in lutto per l’ex portiere Leggi su Ilfattoquotidiano.it , exdi hockey, èimprovvisamente a soli 41di età. Untremendo per tutti i suoi ex compagni, avversari e per gli appassionati della disciplina. A rendere pubblica la notizia un post pubblicato dall’HCB Bolzano: “Quest’oggi ci è giunta una di quelle notizie che mai vorresti ricevere. Siamo affranti da questa tragica notizia, ci stringiamo vicini alla sua famiglia a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze”, ha scritto il club sulla propria pagina Facebook.Ilclasse ’83 è stato ricordato come un atleta di grande talento dalle squadre in cui ha giocato nel corso della carriera. Oltre che nel Bolzano, il club della sua città,giocato per varie stagioni anche con Caldaro, Merano, Fiemme e Pergine. In mattinata, il club bolzanino ha diffuso anche un comunicato ufficiale: “L’HCB Alto Adige Alperia apprende con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa di, all’età di 41

