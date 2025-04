Caso Visibilia Daniela Santanchè chiama Sallusti a testimoniare

Daniela Santanchè per presunte false comunicazioni sociali legate alla gestione di Visibilia, spunta anche il nome di Alessandro Sallusti tra i testimoni indicati dalla difesa. Il direttore de Il Giornale ed ex compagno della ministra figura nella lista di 36 persone presentata dagli avvocati in vista dell’udienza, la prima del procedimento, che prenderà il via il 15 aprile davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Milano, presieduta dal giudice Giuseppe Cernuto.Daniela Santanchè con Alessandro Sallusti (Imagoeconomica).Tra i temi sui quali Alessandro Sallusti sarà chiamato a riferire in aula figura il debito da lui contratto con Visibilia pari a 240 mila euro. L’attenzione si concentra anche sulla comunicazione formale con cui ha riconosciuto tale debito, datata 29 gennaio 2024, e sul pagamento parziale di 30 mila euro effettuato nel novembre scorso. Lettera43.it - Caso Visibilia, Daniela Santanchè chiama Sallusti a testimoniare Leggi su Lettera43.it Nel processo che vede imputataper presunte false comunicazioni sociali legate alla gestione di, spunta anche il nome di Alessandrotra i testimoni indicati dalla difesa. Il direttore de Il Giornale ed ex compagno della ministra figura nella lista di 36 persone presentata dagli avvocati in vista dell’udienza, la prima del procedimento, che prenderà il via il 15 aprile davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Milano, presieduta dal giudice Giuseppe Cernuto.con Alessandro(Imagoeconomica).Tra i temi sui quali Alessandrosaràto a riferire in aula figura il debito da lui contratto conpari a 240 mila euro. L’attenzione si concentra anche sulla comunicazione formale con cui ha riconosciuto tale debito, datata 29 gennaio 2024, e sul pagamento parziale di 30 mila euro effettuato nel novembre scorso.

