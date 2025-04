Juventus ecco il nuovo centrocampista affare da 50 milioni via Douglas Luiz

Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. A prescindere dalla conferma o addio di Igor Tudor, infatti, la società bianconera sarebbe pronta a mettere la mani sul nuovo centrocampista del futuroRush finale di stagione, ma occhi già puntati in vista della prossima sessione del calciomercato estivo. La Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore su Ederson dell’Atalanta. Di fatto, come confermato nelle ultime ore, il centrocampista della Dea sarebbe stato individuato come rinforzo ideale per la prossima stagione. L’ipotetico assalto al centrocampista brasiliano, però, coinciderà con la cessione quasi certa e inevitabile di Douglas Luiz, il quale potrebbe far ritorno in Premier League.Juventus, ecco il nuovo centrocampista: affare da 50 milioni, via Douglas Luiz (LaPresse) TvPlay. Tvplay.it - Juventus, ecco il nuovo centrocampista: affare da 50 milioni, via Douglas Luiz Leggi su Tvplay.it Il mercato dellapotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. A prescindere dalla conferma o addio di Igor Tudor, infatti, la società bianconera sarebbe pronta a mettere la mani suldel futuroRush finale di stagione, ma occhi già puntati in vista della prossima sessione del calciomercato estivo. Lasarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore su Ederson dell’Atalanta. Di fatto, come confermato nelle ultime ore, ildella Dea sarebbe stato individuato come rinforzo ideale per la prossima stagione. L’ipotetico assalto albrasiliano, però, coinciderà con la cessione quasi certa e inevitabile di, il quale potrebbe far ritorno in Premier League.ilda 50, via(LaPresse) TvPlay.

