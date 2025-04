Goggia e l’infortunio di Brignone L’ho sentita può farcela per le Olimpiadi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sofiae il messaggio di sostegno per Federica. La sciatrice azzurra ha parlato della rivale, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, infortunatasi gravemente nelle scorse settimane: "Ci siamo sentite subito quel giorno in cui si è fatta male, avevo chiamato il dottore della Federazione che era ai campionati italiani per chiedere .