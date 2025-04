Bolognatoday.it - Locale e cinofili in Bolognina: 23enne con mezz'etto di hashish in manette

È stato arrestato venerdì scorso in piazza dell’Unità un giovane di ventitré anni trovato in possesso di 244 grammi di, 580 euro in contanti e uno smartphone contenente immagini e messaggi legati allo spaccio di droga. L’operazione è stata condotta dagli agenti del reparto territoriale.