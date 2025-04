Anconatoday.it - Camion va fuori strada e rimane in bilico su un ponte

Leggi su Anconatoday.it

POLVERIGI - Perde il controllo del mezzo e finiscecon ilcheinsu un. L’incidente è avvenuto attorno alle 14, in via Roncolina. L’autista è riuscito a scendere dalla cabina e a chiamare il 112 per i soccorsi. Il mezzo pesante aveva la parte sul retro.