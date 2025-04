Oasport.it - ATP Barcellona 2025, Matteo Arnaldi sconfitto in rimonta all’esordio da Korda

Leggi su Oasport.it

Dopo la sconfitta prematura a Montecarlo,saluta con grande anticipo anche l’ATP 500 di. Non è iniziata nel migliore del modi la stagione sul rosso per il tennista ligure, che comunque non aveva sicuramente un esordio semplice contro l’americano Sebastian, numero 24 del mondo, che si è imposto inin tre set con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco.Una partita in cuiha raccolto un po’ poco dalla prima di servizio, visto che ha chiuso senza ace con il 62% di punti vinti con questo colpo. Il ligure ha poi realizzato diciotto vincenti, tanti quanti gli errori non forzati ed ancheha concluso il match con la medesima parità nel conteggio tra vincenti ed errori non forzati (32 entrambi).Eppure il match era partito bene per, che ha subito strappato il servizio all’americano, portandosi rapidamente sul 3-0.