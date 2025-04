Inps al via il Bonus Nuovi Nati

Inps rende operative da oggi, 14 aprile, le disposizioni della legge di Bilancio 2025, introducendo il nuovo Bonus "Nuovi Nati". Questo contributo una tantum di 1.000 euro è destinato ai nuclei familiari con figli Nati, adottati o in affido preadottivo dal Primo gennaio 2025, con l’obiettivo di. Parmatoday.it - Inps: al via il Bonus "Nuovi Nati" Leggi su Parmatoday.it L'rende operative da oggi, 14 aprile, le disposizioni della legge di Bilancio 2025, introducendo il nuovo". Questo contributo una tantum di 1.000 euro è destinato ai nuclei familiari con figli, adottati o in affido preadottivo dal Primo gennaio 2025, con l’obiettivo di.

