Elezioni Regionali Antonella Viola rifiuta la proposta di candidatura del Pd

Antonella Viola ha declinato la proposta di candidatura alla presidenza della Regione Veneto avanzata dal Partito democratico: «Resterò una scienziata. Auguro tutto il meglio a entrambi i candidati che saranno identificati e resto a. Veneziatoday.it - Elezioni Regionali, Antonella Viola rifiuta la proposta di candidatura del Pd Leggi su Veneziatoday.it No, grazie. Con un video postato su Facebook, l'immunologaha declinato ladialla presidenza della Regione Veneto avanzata dal Partito democratico: «Resterò una scienziata. Auguro tutto il meglio a entrambi i candidati che saranno identificati e resto a.

