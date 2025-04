Ilnapolista.it - Confusione Chelsea. I tifosi rumoreggiano e Maresca sbotta in conferenza: «Persa fiducia a causa dell’ambiente»

Reduce dal successo in Conference League contro il Legia Varsavia, ilè tornato a deludere in campo fermandosi sul 2-2 con l’Ipswich Town tra le mura amiche dello “Stamford Bridge”. Per gli uomini di Enzosi è trattato del secondo pareggio consecutivo in Premier League e, adesso, la corsa ad un piazzamento Champions si fa ancora più complicata.Schermaglie trae idelNella Londra sponda Blues, chiaramente, non si respira un’aria idilliaca. Anzi, proprio il pari interno di domenica ha scatenato nell’ambiente un po’ di schermaglie. Ad esempio,ha ‘incolpato’ i sostenitori deldi aver influito negativamente sulla squadra, nonché redarguito i suoi ragazzi per non aver rispettato le sue indicazioni.Leggi anche: Ideldenunciano il presidente Boehly: “la sua azienda fa bagarinaggio, la Premier intervenga”Le parole del tecnico in«Abbiamo perso un po’ didopo aver subito gol, probabilmente a