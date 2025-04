Borussia Dortmund Barcellona dove vederla orario e probabili formazioni

formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Westfalenstadion di Dortmund si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Borussia Dortmund Barcellona. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili . Calcionews24.com - Borussia Dortmund Barcellona: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi su Calcionews24.com Al Westfalenstadion la sfida di Champions League Bayern Monaco Inter: le ultimissime diconvedere il match in tv Al Westfalenstadion disi giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le

