Tremendo scontro tra uno scooter ed un’automobile ferito in modo grave il conducente del mezzo a due ruote un 16enne Lo schianto lungo la via Aurelia Sud nel comune di Civitavecchia

Aurelia Sud, dove un violento impatto tra uno scooter e un’automobile ha causato il ferimento grave di un ragazzo di soli 16 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 8:00 di lunedì 14 aprile, nei pressi dello stabilimento balneare Grotta Aurelia, un tratto spesso trafficato nelle ore di punta.I primi soccorsi e l’intervento dei Vigili del FuocoSul luogo dello schianto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civitavecchia, squadra 17A, che hanno trovato il giovane scooterista in condizioni critiche. Dopo averlo estratto e stabilizzato, lo hanno affidato al personale del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.Dinamica ancora da chiarire: rilievi affidati alla Polizia LocaleLe cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ma da una prima ricostruzione sembra che il mezzo a due ruote e l’autovettura si siano scontrati frontalmente, con un impatto molto violento. Dayitalianews.com - Tremendo scontro tra uno scooter ed un’automobile: ferito in modo grave il conducente del mezzo a due ruote, un 16enne. Lo schianto lungo la via Aurelia Sud, nel comune di Civitavecchia Leggi su Dayitalianews.com Mattinata di paura sulla viaSud, dove un violento impatto tra unoha causato il ferimentodi un ragazzo di soli 16 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 8:00 di lunedì 14 aprile, nei pressi dello stabilimento balneare Grotta, un tratto spesso trafficato nelle ore di punta.I primi soccorsi e l’intervento dei Vigili del FuocoSul luogo dellosono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di, squadra 17A, che hanno trovato il giovaneista in condizioni critiche. Dopo averlo estratto e stabilizzato, lo hanno affidato al personale del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo di.Dinamica ancora da chiarire: rilievi affidati alla Polizia LocaleLe cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento, ma da una prima ricostruzione sembra che ila duee l’autovettura si siano scontrati frontalmente, con un impatto molto violento.

Ne parlano su altre fonti Incidente mortale in A22, Martin Wild aveva 24 anni: il tremendo schianto con la moto contro un mezzo pesante. Tremendo scontro auto-moto: centauro portato in elicottero all’ospedale. Schianto mortale, giovane di 30 anni perde la vita nello scontro tra auto e moto. Chi era la vittima. Sestu, tremendo scontro auto-scooter: motociclista in pericolo di vita. Sciagura sull'asfalto, scontro tremendo tra auto e moto: muore centauro ravennate. Scontro tremendo tra auto e moto: 45enne all'ospedale.

rainews.it riferisce: Scooter contro auto. Grave un uomo - L'incidente è accaduto questa mattina poco prima delle 8 sulla strada fra Termeno e Egna. Ferite serie per lo scooterista ...

Segnala brescia.corriere.it: Scontro suv-scooter sul monte Maddalena: muore un 61enne - Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.30 in via San Gottardo sul monte cittadino ed è costato la vita a Mario Marcheselli ...

Lo riporta msn.com: Tragico schianto in scooter in via Acquario. Restano gravi le condizioni del 15enne - Restano gravi le condizioni di salute del 15enne finito in coma dopo un tremendo incidente in scooter avvenuto sabato ...