Matteo Messina Denaro da Floriana Calcagno a Laura Bonafede tutte le donne e la gelosia che hanno avuto un ruolo chiave nella latitanza del boss

Floriana Calcagno, 40 anni, insegnante. Laura Bonafede era gelosa di lei. Ma quante donne sono state accanto a Matteo Messina Denaro durante la lunga latitanza?Matteo Messina Denaro, da Floriana Calcagno a Laura Bonafede: tutte le donne che hanno avuto un ruolo chiave nella latitanza del boss (Ansa Foto) – notizie.comLa Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di Floriana Calcagno, con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Ad incastrare la donna, decine di frame estratti dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza che la ritraggono insieme con il capo di Cosa Nostra. Anche in auto. In alcuni scatti, Matteo Messina Denaro indossava un cappello a tesa larga e un foulard rosso.Floriana Calcagno è l’ultima donna incastrata dall’antimafia per aver avuto un ruolo nella lunga latitanza di Matteo Messina Denaro. Notizie.com - Matteo Messina Denaro, da Floriana Calcagno a Laura Bonafede: tutte le donne (e la gelosia) che hanno avuto un ruolo chiave nella latitanza del boss Leggi su Notizie.com L’ultima è, 40 anni, insegnante.era gelosa di lei. Ma quantesono state accanto adurante la lunga, dalecheundel(Ansa Foto) – notizie.comLa Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di, con l’accusa di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Ad incastrare la donna, decine di frame estratti dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza che la ritraggono insieme con il capo di Cosa Nostra. Anche in auto. In alcuni scatti,indossava un cappello a tesa larga e un foulard rosso.è l’ultima donna incastrata dall’antimafia per averunlungadi

Si indaga ancora sulle donne che hanno aiutato Matteo Messina Denaro a nascondersi in questi 30 giorni. Ma la rivalità tra le amanti del boss l'hanno scoperto gli investigatori nei pizzini scritti da ...

Cinque giorni dopo l'arresto di Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio 2023, Calcagno si era presentata spontaneamente in Procura per rendere spontanee dichiarazioni che si sono rilevate false ...

Insegnante di mestiere, avrebbe coperto l'esponente mafioso per anni. Era una delle figure chiave, come messaggera e non solo, degli anni di latitanza del boss ...