Sicurezza nuovo asfalto e manutenzione il Comune dialoga con gli abitanti di Cumia

Cumia hanno partecipato alla seduta esterna di Commissione Lavori Pubblici della terza Municipalità. L'incontro, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, ha avuto come oggetto alcuni interventi necessari per Cumia. Stamane diversi residenti di Cumia hanno partecipato alla seduta esterna di Commissione Lavori Pubblici della terza Municipalità. L'incontro, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, ha avuto come oggetto alcuni interventi necessari per Cumia.

