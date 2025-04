It.insideover.com - Come andrà l’economia? In base ai diversi scenari, i tre portafogli con Etf più adatti

Tre possibili evoluzioni delloo economico, tremodi di rispondere. Lorenzo Raffo, nota firma di LombardReport.com, analizza le possibili evoluzioni future dei mercati in un mondo che sta cambiando. Le mutazioni si rifletteranno sul sistema economico ed è probabile che i Paesi emergenti avranno un ruolo sempre maggiore. In particolare, Lorenzo Raffo si concentra sull’ipotesi di tredi evoluzione macroeconomica, magari simile o magari divergente fra le due coste dell’Atlantico. Quali sono questi ipotetici? Un atterraggio morbido, un atterraggio duro o stagflazione. “Ina ciascuno di essi – scrive Lorenzo Raffo su LombardReport.com – si possono costruire deiadeguati, basati sugli Etf, in misura maggiore o minore rispetto alle mutazioni che interverranno, salvo che tutto quanto sta avvenendo attorno all’oscena commedia dei dazi non si sgonfi in un nulla di fatto davanti ai rischi di una pesante recessione mondiale”.