Maltempo nelle Marche scatta l’allerta ecco dove

Maltempo nelle Marche. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani nella parte nord della regione, ovvero la provincia di Pesaro Urbino. nelle aree interne, collinari e costiere settentrionali scatta l’allerta idrogeologica, a cui, nelle aree interne, si somma anche l’allerta idraulica. Il bollettino Le previsioni per martedì 15 aprile Che tempo farà mercoledì 16 aprile? Precipitazioni sparse giovedì 17 aprile La tendenza dei prossimi giorni Previsioni meteo Il bollettino “Dal pomeriggio odierno e per la giornata di martedì 15 aprile sono previste precipitazioni diffuse, prevalentemente di debole intensità, più persistenti nelle zone interne e nel settore settentrionale della regione”, si legge infatti nel bollettino. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo nelle Marche, scatta l’allerta: ecco dove Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pesaro Urbino, 14 aprile 2025 – Ancora. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani nella parte nord della regione, ovvero la provincia di Pesaro Urbino.aree interne, collinari e costiere settentrionaliidrogeologica, a cui,aree interne, si somma ancheidraulica. Il bollettino Le previsioni per martedì 15 aprile Che tempo farà mercoledì 16 aprile? Precipitazioni sparse giovedì 17 aprile La tendenza dei prossimi giorni Previsioni meteo Il bollettino “Dal pomeriggio odierno e per la giornata di martedì 15 aprile sono previste precipitazioni diffuse, prevalentemente di debole intensità, più persistentizone interne e nel settore settentrionale della regione”, si legge infatti nel bollettino.

