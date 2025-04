Gruppo Hera entro il 2028 previsti 214 milioni di investimenti in provincia di Rimini

Lunedì mattina (14 aprile), a Rimini, il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l'amministratore delegato Orazio Iacono hanno presentato ai sindaci e agli amministratori dei 25 comuni serviti del riminese il Piano industriale 2024-2028 del Gruppo Hera, con un focus sui progetti più rilevanti.

